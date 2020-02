No duelo que fechou a jornada, o Boavista venceu o Vitória de Guimarães por 2-0 e subiu a sétimo da classificação, juntamente com os dois Vitórias, todos com 25 pontos. Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipa de Daniel Ramos na I liga. Os portugueses Carraça, aos 23 minutos, e Heriberto, aos 55, marcaram os golos dos 'axadrezados', que não venciam em casa desde a nona jornada.

Veja os lances do jogo.