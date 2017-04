Partilhar o artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses Imprimir o artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses Enviar por email o artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses Aumentar a fonte do artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses Diminuir a fonte do artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses Ouvir o artigo Borussia e Mónaco enfrentam-se em duelo inédito com quatro portugueses