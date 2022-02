O Sporting de Braga venceu em casa do Tondela por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. Um golo de Ricardo Horta permitiu aos minhotos somar 44 pontos no quarto lugar, mais quatro do que o perseguidor imediato, o Gil Vicente. O Tondela, que somou a terceira derrota consecutiva no campeonato, tem 20 pontos e ocupa o 16.º lugar, de acesso ao 'play-off' de manutenção.

