O Sporting de Braga defronta os turcos do Basaksehir, em jogo da segunda jornada da Liga Europa em futebol. Os "arsenalistas" chegam a este jogo depois de uma importante vitória na estreia, no reduto dos alemães do Hoffenheim, por 2-1, que lhes deu a liderança do Grupo C, face ao empate sem golos entre o Basaksehir e os búlgaros do Ludogorets.