Braga empata com o Estrela Vermelha e vai ao play-off da Liga Europa

Jogo de muita luta e incerteza no resultado. O Sp. Braga chegou ao golo por Galeno, aos 52 minutos, na transformação de um penálti. Aleksandar Katai fez o mesmo numa grande penalidade, aos 70 de jogo, e colocando o resultado em 1-1. Números que não interessavam aos minhotos e que deixavam os sérvios nos oitavos de final da Liga Europa. Na parte final do jogo, o SC Braga imprimiu diversos ataques à baliza sérvia, mas na hora de concretizar a bola não entrou. Como o Midtjylland não venceu na visita à Bulgária (Ludogorets e Midtjylland empataram 0-0), os "guerreiros do Minho garantiram o segundo lugar do Grupo F e seguem para a fase a eliminar no play-0ff da Liga Europa. O Estrela Vermelha passou no 1.º lugar e garantiu os oitavos da prova. Os 'play-offs' vão opor, em 17 e 24 de fevereiro de 2022, os segundos classificados de cada um dos oito grupos da Liga Europa aos terceiros colocados dos agrupamentos da Liga dos Campeões, incluindo o FC Porto, que não pode defrontar os bracarenses.