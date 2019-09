O Sporting de Braga recebe este domingo o Benfica que vem de uma derrota com FC Porto e que quer voltar a mostrar que o campeonato ainda mal começou. Mas apesar da equipa minhota ter apenas quatro pontos com uma vitória, uma derrota e um empate, o treinador do Braga, Sá Pinto, afirma que o plantel está "fresco mentalmente" e quer "muito vencer" o Benfica, na quarta jornada da Liga. Já Bruno Lage garante que a derrota no clássico não deixou marcas e o que pode ter afetado a equipa as foram as diversas mortes que atingiram o clube diretamente e indiretamente.