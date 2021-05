Braga sai à rua para festejar vitória do clube da cidade

Quem também enviou as felicitações ao clube, através da rede social Twitter foi António Costa O primeiro-ministro deixou ainda o desejo de que esta prova volte a ter público nas bancadas logo que for possível.







Entrevistado pela Antena 1, o defesa Antunes, que se sagrou campeão nacional em Alvalade, destaca a luta da equipa contra as poucas probabilidades de sucesso que eram atribuídas ao Sporting, no início da temporada.Os guerreiros do Minho fecharam a época com chave de ouro, com uma vitória por 2-0, frente ao Benfica.Os golos foram marcados por Lucas Piazón e Ricardo Horta.