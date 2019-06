Breakdance estreia-se nos Jogos Olímpicos Tóquio2020

O Comitê Olímpico Internacional votou, por unanimidade, a favor da inclusão desta modalidade. O breakdance junta-se ao surf, escalada e skate que se irão estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Ainda assim, a decisão final sobre a integração destas quatro modalidades no programa de Paris2024 só será tomada no final de 2020, depois de avaliado o desempenho na capital do Japão.