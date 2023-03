Brugge demite Scott Parker ao fim de dois meses

Em comunicado, o campeão belga informou sobre a saída do treinador de 45 anos, que alcançou apenas duas vitórias nos 12 jogos que disputou, após suceder a Carl Hoefkens, também demitido, em dezembro do ano passado.Scott Parker esteve apenas dois meses como técnico do Brugge. Sucedeu a Carl Hoefkens.





Parker, antigo médio internacional inglês, deixa o Club Brugge fora da `Champions`, numa temporada em que foi umas das equipas `sensação` da prova, e no quarto lugar da Liga belga, a 21 pontos do primeiro posto, ocupado pelo Genk.



Depois de iniciar a carreira de treinador nos escalões de formação do Tottenham, Parker comandou o Fulham e o Bournemouth, antes de rumar ao futebol belga.A derrota pesada com o Benfica foi "a gota de água".





c/Lusa