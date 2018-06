Bruno Alves confiante numa vitória frente ao Uruguai

Na antevisão do desafio de sábado, frente ao Uruguai, em Sochi, que vale um lugar nos quartos de final, o defesa central, que ainda não jogou na competição, sublinha, no entanto, a "importância" da seleção se focar num o objetivo de cada vez.



"Primeiro temos de pensar neste jogo. Com o Uruguai, vai ser muito difícil e temos de vencer. Depois veremos o que vai acontecer. No campeonato do Mundo estão as melhores equipas. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de as defrontar?", complementou.