Bruno de Carvalho estará a ser investigado por suspeita de tráfico de influências

O presidente do Sporting classifica a notícia que surge hoje no Jornal i, no "facebook" pessoal, como "terrorismo comunicacional" e acusa "as marionetas do Benfica" de continuarem ao ataque.



E na publicação acusa mesmo alguns elementos como "montes de esterco".



"Blablabla mas não existe despacho nem ninguém foi constituído arguido (...) Moral da história...nada disto interessa para nada mas as marionetas do Benfica continuam ao ataque", escreve Bruno de Carvalho no Facebook.







Na publicação intitulada "terrorismo comunicacional", Bruno de Carvalho colocou ainda uma lista de ligações para 10 notícias, sobre investigações de corrupção e tráfico de influências do Benfica, antecedida da frase: "De onde vem este ataque após a conquista do 1.º título de futebol sénior masculino esta época:".



Bruno de Carvalho escreve que "qualquer monte de esterco é livre de fazer denúncias e o DIAP, por lei, tem de investigar e isso não significa nada".



De acordo com o Jornal i, Bruno de Carvalho está a ser investigado por tráfico de influências, estando o inquérito a decorrer no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.