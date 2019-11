Bruno de Carvalho já está no Tribunal para início de julgamento

Começa hoje, no Tribunal de Monsanto, o julgamento do ataque à Academia do Sporting em Alcochete. No banco dos réus estão 44 arguidos, entre eles o ex-Presidente do Sporting. À entrada do Tribunal Bruno de Carvalho não quis comentar, nem dizer se iria prestar declarações no início deste julgamento.