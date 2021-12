Buscas na Juventus com venda de CR7 ao Man. United em foco

Segundo a Reuters umas das investigações é a venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United.Os jornais transalpinos escrevem que o jogador ou o empresário Jorge Mendes poderão ser ouvidos como parte da investigação.As buscas estão relacionadas com a operação Prisma, que procura desvendar se foram cometidos crimes de falsa comunicação e emissão de faturas de negócios inexistentes.O clube de Turim garante que está a cooperar com as autoridades italianas.

Nesta altura há seis suspeitos, entre eles, o presidente Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved e o ex-diretor-desportivo, Fábio Paratici. Os restantes são os responsáveis pelas finanças da Juve.





O clube de Turim anunciou em 31 de agosto um acordo com o Manchester United para a transferência de Cristiano Ronaldo, por 15 milhões de euros, existindo ainda o encaixe possível de oito milhões de euros que dependem de objetivos a atingir.



A indicação do nome do futebolista português surge apenas agora, já depois de buscas realizadas anteriormente, em relação a transações de jogadores efetuadas pela aquela sociedade desportiva entre 2019 e 2021.



Na ocasião, a procuradora de Turim, Ana Maria Loreto, procura saber se os responsáveis da Juventus prestaram informações falsas ao regulador de mercado e se emitiram faturas fictícias sobre transferências.