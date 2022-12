Café à borla em Genebra para os cidadãos vencedores do Portugal-Suíça

Na cidade suíça de Genebra, a repórter Rosário Salgueiro registou as expectativas, num país onde é grande a comunidade portuguesa, mas onde o "fair-play" está bem presente com café à borla para os cidadãos vencedores do encontro entre Portugal e a Suíça.