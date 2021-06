Calendário do Campeonato Europeu 2020

Estádio Olímpico,Itália Sábado 12 junho 14:00 País de Gales Estádio Olímpico Baku, Azebaijão Suíça 20:00 Turquia Itália 17:00 Dinamarca Estádio Parken, Dinamarca Finlândia 20:00 Bélgica Estádio de S. Petersburgo, Rússia Rússia Domingo 13 junho 14:00 Inglaterra Estádio Wembley, Reino Unido Croácia 17:00 Áustria Arena Nacional de Bucareste, Roménia Macedónia do Norte 20:00 Holanda Johan Cruijff Arena, Países Baixos Ucrânia Segunda 14 junho 14:00 Escócia Hampden Park, Reino Unido República Checa 17:00 Polónia Estádio de S. Petersburgo, Rússia Eslováquia Terça 15 junho 17:00 Hungria Puskas Arena, Hungria Portugal 20:00 França Arena Allianz, Alemanha Alemanha 20:00 Espanha Estádio de La Cartuja, Espanha Suécia Quarta 16 junho 14:00 Finlândia Estádio de S. Petersburgo, Rússia Rússia 17:00 Turquia Estádio Olímpico Baku, Azebaijão País de Gales 20:00 Itália Estádio Olímpico,Itália Suíça Quinta 17 junho 14:00 Ucrânia Arena Nacional de Bucareste, Roménia Macedónia do Norte 17:00 Dinamarca Estádio Parken, Dinamarca Bélgica 20:00 Holanda Johan Cruijff Arena, Países Baixos Áustria Sexta 18 junho 14:00 Suécia Estádio de S. Petersburgo, Rússia Eslováquia 17:00 Croácia Hampden Park, Reino Unido República Checa 20:00 Inglaterra Estádio Wembley, Reino Unido Escócia Sábado 19 junho 14:00 Hungria Puskas Arena, Hungria França 17:00 Portugal Arena Allianz, Alemanha Alemanha Domingo 20 junho 17:00 Itália Estádio Olímpico,Itália País de Gales 17:00 Suíça Estádio Olímpico Baku, Azebaijão Turquia 20:00 Espanha Estádio de La Cartuja, Espanha Polónia Segunda 21 junho 17:00 Ucrânia Arena Nacional de Bucareste, Roménia Áustria 17:00 Macedónia do Norte Johan Cruijff Arena, Países Baixos Holanda 20:00 Finlândia Estádio de S. Petersburgo, Rússia Bélgica 20:00 Rússia Estádio Parken, Dinamarca Dinamarca Terça 22 junho 20:00 República Checa Estádio Wembley, Reino Unido Inglaterra 20:00 Croácia Hampden Park, Reino Unido Escócia Sábado 26 junho 17:00 Johan Cruijff Arena, Países Baixos 2B 20:00 1A 2A Estádio Wembley, Reino Unido 2C Domingo 27 junho 17:00 Puskas Arena, Hungria 3D/E/F 20:00 1B 1C Estádio de La Cartuja, Espanha 3A/D/E/F Segunda 28 junho 17:00 Estádio Parken, Dinamarca 2E 20:00 1F 2D Arena Nacional de Bucareste, Roménia 3A/B/C Terça 29 junho 17:00 Estádio Wembley, Reino Unido 2F 20:00 1E 1D Hampden Park, Reino Unido 3A/B/C/D Sexta 2 julho 17:00 Estádio de S. Petersburgo, Rússia Vencedor OF5 20:00 Vencedor OF4 Vencedor OF6 Arena Allianz, Alemanha Vencedor OF2 Sexta 3 julho 17:00 Estádio Olímpico Baku, Azebaijão Vencedor OF1 20:00 Vencedor OF8 Vencedor OF3 Estádio Olímpico,Itália Vencedor OF7 Terça 6 julho Quarta 7 julho Dias de descanso a 4 e 5 Julho Dias de descanso a 8, 9, 10 de Julho Dias de descanso a 30 de Junho e 1 de Julho Dias de descanso a 24 e 25 de Junho 20:00 Estádio Wembley, Reino Unido Vencedor QF1 20:00 Vencedor QF4 Vencedor QF2 Estádio Wembley, Reino Unido Vencedor QF3 Quarta 11 julho 20:00 Vencedor MF2 Estádio Wembley, Reino Unido Vencedor MF1 Quarta 23 junho 17:00 Suécia Estádio de S. Petersburgo, Rússia Polónia 17:00 Eslováquia Estádio de La Cartuja, Espanha Espanha 20:00 Alemanha Arena Allianz, Alemanha Hungria 20:00 Portugal Puskas Arena, Hungria Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo D Grupo C Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo F Grupo E Grupo B Grupo A Grupo A Grupo C Grupo B Grupo C Grupo E Grupo D Grupo D Grupo F Grupo F Grupo A Grupo A Grupo E Grupo C Grupo C Grupo B Grupo B Grupo D Grupo D OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 OF7 OF8 QF1 QF2 QF3 QF4 MF1 MF2 Final Grupo E Grupo E Grupo F Grupo F França Sexta 11 junho Fonte: UEFA Nota: OF: Oitavos-de-final | QF: Quartos-de-final | MF: Meia-final

