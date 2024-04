Caminhada triunfal

O Sporting ficou mais perto do título da I Liga depois da vitória sobre o ‘europeu’ Vitória de Guimarães, na 30.ª jornada, ampliando para 10 pontos a vantagem para o Benfica, que joga na segunda-feira.

Pedro Gonçalves marcou o primeiro em Alvalade, aos 30 minutos, e Viktor Gyökeres ‘bisou’ (45+3 e 49), distanciando-se na liderança da lista de melhores marcadores, com 24 golos.



Após a oitava vitória consecutiva para o campeonato, e quando faltam disputar apenas quatro jornadas, o Sporting tem 80 pontos, mais 10 do que o Benfica, que na segunda-feira fecha a jornada 30 na visita ao Farense. O Vitória de Guimarães, que já tinha garantido um lugar europeu antes de entrar em campo e não perdia há seis jogos, segue em quinto, com 57.