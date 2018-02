13h25 – Avião aterrou em Lisboa



O voo da Lufthansa que transportou a seleção nacional aterrou em Lisboa. A comitiva deixou Liubliana (Eslovénia) ao início da madrugada e fez uma escala, de cerca de três horas, no aeroporto de Munique (Alemanha).



13h02 – Adeptos aguardam a chegada da seleção de futsal no aeroporto Humberto Delgado



Algumas dezenas de adeptos estão no aeroporto de Lisboa a aguardar a saída dos jogadores.



Antes de se dirigirem para a Cidade do Futebol em Oeiras, os campeões europeus vão ser recebidos pelo Presidente da República no Palácio de Belém.



Ricardinho, eleito o melhor jogador do europeu, e Jorge Braz, o selecionador nacional, vão estra em direto no Telejornal.



O selecionador nacional diz que há muito que Portugal merecia ser campeão.



Jorge Braz sublinha que este é o caminho para a equipa portuguesa.O selecionador português de futsal, Jorge Braz, renovou o contrato até 2020. Citado na página oficial da FPF, Jorge Braz disse estar "muito satisfeito" com a renovação e que "esta continuidade é o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido ao longo de alguns anos".O Presidente da República felicitou a seleção portuguesa de futsal pela conquista do título de campeão europeu, enaltecendo a "prestação ímpar" da equipa que "enche de orgulho" todos os portugueses."Mais uma vez os portugueses demonstraram que quando são bons são os melhores. A prestação ímpar dos nossos compatriotas provou as qualidades e o mérito destes atletas que conquistaram pela primeira vez o Campeonato da Europa de Futsal, feito que enche de alegria e orgulho o Presidente da República e todos os portugueses", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que é um triunfo merecido."Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter.No 'tweet', publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, que decorreu em Ljubljana, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".A Seleção Nacional conquistou o seu primeiro titulo europeu de futsal, ao impor-se à heptacampeã Espanha por 3-2, num jogo "impróprio para cardíacos".A menos de um minuto do fim do jogo, um livre direto marcado por Bruno Coelho deu o campeonato da Europa de Futsal a Portugal.Um momento acompanhado em direto pela Antena 1.Em Ljubljana, na Eslovénia, Ricardinho adiantou os portugueses logo nos primeiros minutos da final, mas Espanha, com dois golos, virou o resultado a seu favor no segundo tempo.Mesmo no limite, a cerca de um minuto do final da partida, Bruno Coelho igualou a contenda, forçando o prolongamento.Nesta fase, com ambas as equipas a mostrarem respeito mútuo, o sonho português tremeu com a saída por lesão do melhor jogador do Mundo, Ricardinho, mas um livre direto marcado por Bruno Coelho, a menos de um minuto do fim, deu o primeiro título europeu a Portugal.