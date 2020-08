Campeonato nacional começa no fim de semana de 20 de setembro

A Federação Portuguesa de futebol anunciou ainda que caso as equipas portuguesas não cheguem aos quartos de final ou às meias finais das competições europeias, a liga portuguesa terminará a 16 de maio.



A época de futebol em Portugal acaba no dia 23 de maio com a final da Taça de Portugal.



A Supertaça, como já tinha sido anunciado, joga-se no dia 23 de dezembro.



A Taça da Liga começa com um play-off de 15 a 17 de dezembro e a "final four" será entre 18 e 23 de janeiro.