Canoísta Beatriz Fernandes conquista medalha de ouro no Mundial

A canoísta Beatriz Fernandes conquistou a medalha de ouro na categoria C1-200 metros, no Mundial, de sub-23 e Juniores de Canoagem, que termina hoje na Hungria. A jovem de 18 anos, atleta do Clube Náutico de Ponte de Lima, venceu a final com o tempo de 48 segundos e 76 centésimos. Ficou à frente de uma atleta húngara e outra cubana.