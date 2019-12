Carlo Ancelotti é o novo treinador do Everton

O treinador italiano, que sucede a Marco Silva, diz que o objetivo passa por tornar o Everton um clube de Liga dos Campeões.





Ultrapassada a era do interino Duncan Ferguson, o Everton apresentou Carlo Ancelotti como o sucessor do técnico português.





Ao sítio do clube, o treinador italiano garantiu estar apostado em participar numa era dourada do clube e explicou: "O Everton é um dos grandes de Inglaterra. Este projeto é semelhante do do Paris Saint Germain e quero fazer história".