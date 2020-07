Carlos Carvalhal foi agredido esta madrugada à porta de casa por três homens

Após ter regressado do Funchal com a equipa do Rio Ave, o treinador Carlos Carvalhal vítima de uma tentativa de assalto e chegou mesmo a ser agredido. O próprio treinador do Rio Ave explicou que, quando regressava à casa, em Braga, após a deslocação à Madeira, foi abordado por três indivíduos encapuçados e armados.