Carlos Carvalhal já conta com Nico Gaitán para a estreia na Liga Europa

O avançado Rui Fonte ainda recupera da lesão e está fora do jogo frente ao AEK na primeira jornada da fase de grupos.



Um encontro que poderá ter até 4500 adeptos nas bancadas do Estádio Municipal. É o primeiro de mais três testes piloto sobre o regresso do público aos estádios.



Frente aos gregos, o recinto do Braga acolherá 15 por cento da lotação máxima.



O Sporting de Braga - AEK está marcado para quinta-feira às 20h00.