Casa Pia obtém primeira vitória no Campeonato

Na época de estreia na I Liga, o Casa Pia conseguiu, à terceira jornada, o primeiro triunfo do seu historial no principal campeonato português de futebol.

No Estádio Nacional, em Oeiras, Rafael Martins (62 minutos) e Savior Godwin (67) marcaram os golos dos lisboetas, que voltaram a vencer um jogo no principal escalão 83 anos depois da primeira e anterior participação na prova, em 1938/39.



Após um empate e uma derrota nas duas primeiras rondas, o Casa Pia subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Boavista, que vinha de dois triunfos, averbou o primeiro desaire e mantém-se com seis pontos, na quarta posição.