Casa Pia regressa aos triunfos na I Liga ao bater Nacional com golo de Kluivert

O Casa Pia regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após três jogos de seca, ao vencer em casa o Nacional por 1-0, na abertura da nona jornada da prova. Na casa emprestada de Rio Maior, um golo do defesa neerlandês Ruben Kluivert, filho do ‘lendário’ avançado Patrick Kluivert, aos 39 minutos, selou o terceiro triunfo na prova dos anfitriões. A formação de João Pereira ascendeu, provisoriamente, ao oitavo lugar, com 11 pontos, enquanto o conjunto insular manteve-se com cinco, em 17.º e penúltimo.