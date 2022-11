O surpreendente Casa Pia prossegue com êxito a sua aventura entre os "grandes". Desta vez foi a Braga vencer com um golo de Rafael Martins, aos 23'. Perto dos 75', Ricardo Horta falhou um penálti permitindo a vantagem do Casa Pia até ao apito final. A equipa de Lisboa sobe à quarta posição, ultrapassa o Sporting e está a apenas 3 pontos do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto.

Veja o resumo.