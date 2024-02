Casa Pia vence na estreia do treinador e quebra ciclo vitorioso do Arouca

O Casa Pia venceu domingo na receção ao Arouca, por 1-0, regressando às vitórias na I Liga portuguesa de futebol na estreia do treinador Gonçalo Santos, em jogo da 22.ª jornada, disputado em Rio Maior. Clayton, aos 74 minutos, marcou o único golo do encontro e assegurou o triunfo do Casa Pia, após cinco jogos sem vencer, pondo termo à sequência de quatro vitórias seguidas do Arouca. Com este triunfo, o Casa Pia, agora orientado por Gonçalo Santos, que sucedeu a Pedro Moreira e Filipe Martins, subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 23 pontos, a cinco do Arouca, que ocupa o sétimo posto, ao alcance de Famalicão e Farense, ambos com 26 e menos um jogo.

Veja o resumo da partida: