Caso de aparente violação das regras da FIFA pelo Benfica

O Benfica financiou a compra de um jogador do Vitória de Setúbal, no verão do ano passado. A edição desta quarta-feira do jornal Público refere que os encarnados pagaram 900 mil euros ao clube sadino, para terem direito de preferência sobre o atleta marroquino Khalid Hachadi.