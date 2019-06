"Caso dos emails". FC Porto condenado a pagar dois milhões de euros ao Benfica

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu também condenar Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube portista, a Futebol Clube do Porto SAD e o Porto Canal.



Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira foram absolvidos.



A queixa do Benfica surgiu na sequência de acusações públicas que eram feitas ao clube de montar um esquema de corrupção para ser beneficiado.