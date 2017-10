Caso dos emails: novos elementos adensaram suspeitas de corrupção

A revista Sábado teve acesso a vários emails de responsáveis do Benfica, assim como do comentador Pedro Guerra. Correio eletrónico que, segundo a publicação, revela algumas ligações diretas entre dirigentes encarnados e pessoas ligadas às estruturas do futebol: pedidos de membros dos conselhos jurisdicionais de convites para o Estádio da Luz em troca de favores e a orquestração de comentadores liderada por Carlos Janela.



A Sábado garante ainda que também foi encontrada correspondência entre Mário Figueiredo, antigo presidente da Liga, e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, a combinarem delegados aos jogos.



Segundo o mandado de busca, a magistrada judicial considerou que perante os elementos recolhidos pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária, foram "adensadas as suspeitas" da prática de eventuais crimes de corrupção desportiva ativa e passiva.