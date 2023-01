Caso encerrado. Schmidt garante que Enzo Fernandez está feliz

O treinador do Benfica garante que Enzo Fernandez está feliz, a treinar bem e que é caso encerrado. No entanto, uma pergunta sobre o médio argentino precipitou o fim da antevisão ao encontro do Benfica com o Varzim para a Taça. Um jogo para ver esta terça na RTP1 a partir das 20h45.