Caso Rubiales. Ministra do trabalho espanhola diz-se "envergonhada" com situação

A reunião surge depois de Luís Rubiales ter sido afastado pela FIFA na sequência do polémico beijo na boca que deu a uma jogadora na final do Mundial feminino de futebol.



Na última sexta-feira, numa assembleia geral extraordinária, Rubiales recusou demitir-se e disse que vai se defender.



A Ministra do Trabalho e segunda vice-Primeira Ministra de Espanha, Yolanda Díaz, lamenta que tenha sido apenas a FIFA a tomar medidas disciplinares contra Rubiales.



A governante diz ainda que sentiu "vergonha" com o discurso do presidente suspenso da Federação Espanhola de Futebol.