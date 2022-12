Catar 2022. Autoridades francesas de prevenção após jogo frente à Argentina

Hoje a França tenta revalidar o título de campeão mundial frente à Argentina. Mas para além da festa do futebol, as autoridades francesas receiam o que pode acontecer no final do jogo. Os adeptos já estão em festa, mas nas ruas da capital francesa vão estar milhares de polícias de prevenção.