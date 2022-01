CD Santa Clara - CD Tondela, I Liga em direto

Santa Clara e Tondela empataram domingo 2-2, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, primeira da segunda volta, que marcou a estreia de Mário Silva como treinador da equipa açoriana. Em Ponta Delgada, a equipa anfitriã chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Rui Costa, aos 24 minutos, e Ricardinho, aos 40, mas os visitantes restabeleceram a igualdade na parte final da partida, com um 'bis' de Boselli, aos 76 e 88. O Santa Clara, que tinha vencido os três últimos jogos em casa na I Liga (entre os quais o campeão Sporting), mantém-se em igualdade com o Tondela, ambos com 17 pontos, três acima da zona de despromoção direta ao segundo escalão.

Veja aqui o resumo do empata a dois entre o Santa Clara e o Tondela.