CD Santa Clara - SC Marítimo, I Liga em direto

O Santa Clara cedeu este sábado um empate 2-2 na receção ao Marítimo, depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O japonês Tagawa (05 e 33 minutos) colocou os açorianos na frente do marcador, só que o iraniano Ali Alipour (64) e o brasileiro Cláudio Winck (85) repuseram a igualdade para os madeirenses no segundo tempo. O Marítimo mantém o sétimo lugar da I Liga, com 37 pontos, enquanto o Santa Clara segue logo atrás, na nona posição, com 36.

Veja o resumo do empate entre o Santa Clara e o Marítimo.