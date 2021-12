O Paços de Ferreira, com novo treinador, foi a Tondela vencer por 1-0, na 15.ª jornada da I Liga.



O único golo da partida foi marcado por Denilson Júnior aos 81 minutos, de grande penalidade, pondo ponto final a uma série de quatro derrotas consecutivas e 10 jogos sem triunfos dos pacenses no campeonato.



Com este resultado, o Paços de Ferreira passou a somar 14 pontos, mais dois do que o Tondela, que sofreu a terceira derrota seguida na Liga.



Veja o resumo.