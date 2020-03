Chama olímpica. Percurso suspenso na Grécia devido à concentração de pessoas

Gerard Butler transportou a chama através da cidade de Esparta, mas a presença do actor escocês levou a que uma grande multidão se tivesse reunido nas ruas, apesar dos pedidos das autoridades que tal não acontecesse por motivos sanitários.



O Comité Olímpico da Grécia decidiu suspender o resto do percurso por questões de segurança.



A entrega da Chama ao comité organizador de Tóquio continua agendada para dia 19 em Atenas.



O primeiro-ministro japonês garantiu que a situação no Japão está controlada e que os Jogos Olímpicos devem seguir como previsto.