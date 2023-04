Champions. Derrota no clássico não tira confiança aos "encarnados"

Para o jogador do Benfica Gonçalo Ramo qualquer jogo nesta competição é especial e promete que a equipa vai dar o seu melhor.





Confrontado pelo espirito da equipa, após a derrota no último jogo com o Porto, Gonçalo Ramos explica que o balneário está confiante e não há tempo para pensar em festejos ou moral mais em baixo, onde não se pode desperdiçar oportunidades.





Também o treinador das “águias” espera dos seus jogadores um bom desempenho perante um Inter de Milão de topo e muito focada.





Razão pelo qual “temos de estar ao nosso melhor nível e desempenho elevado”, refere Roger Schmidt.







Questionado com a moral da equipa depois de uma derrota com o Porto, o treinador encarnado, explica que “tudo faz parte do futebol, mas temos de prosseguir, embora não seja uma alavanca”.







Agora, diz Roger Schmidt, é seguir em frente e estar preparados para o estilo que o Inter trouxer para dentro de campo.