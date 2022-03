Champions. Sporting resiste e "cai de pé" em Manchester

Num jogo desgastante para a equipa de Alvalade, e com algumas "baixas" de parte a parte, o Sporting resistiu sem sofrer golos nesta partida (0-0). Depois de uma primeira parte menos conseguida, e após o regresso dos balneários, Gabriel Jesus inaugurou o marcador e deu vantagem ao Manchester City, mas o VAR anulou o golo. Os "leões" estavam mais fortes, mas sem causar problemas de maior aos "citizens". O Sporting foi ganhando confiança e atrevia-se no ataque e segurava as investidas inglesas. Ainda coube ao Sporting uma grande oportunidade de inaugurar o marcador. Também Raheem Sterling desperdiçou uma boa jogada. Contas feitas, o empate é um mal menor, depois de a equipa de Alvalade ter sido praticamente eliminada em lisboa (0-5). Fica por aqui o percurso "leonino" na Liga milionária, acumulando alguns milhões e a experiência desejada pelo treinador Rúben Amorim.