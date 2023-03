Chaves recebe FC Porto. Campelos diz que equipa está preparada

O Futebol Clube do Porto joga este sábado com o Desportivo de Chaves. A equipa tem três baixas: Galeno, Evanilson e Veron. Do lado do Porto, não houve antevisão a este jogo. O treinador do Desportivo de Chaves admite que vai ser um jogo difícil.