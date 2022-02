Chegaram a casa os bicampeões da Europa de futsal

Portugal fez ontem história no futsal ao tornar-se na segunda seleção a conseguir dois títulos europeus consecutivos, depois da Espanha em 2007.É um registo notável da equipa nacional, que não perde um jogo oficial desde 2016, contando nestes últimos anos com dois títulos europeus e um título mundial.





A vitória deste fim de semana é mais um marco para os portugueses, que viraram uma final em que a equipa das quinas esteve a perder por 2-0. André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram uma reviravolta iniciada ainda na primeira parte, aos 19 minutos, por Tomás Paçó, depois de a Rússia se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.



A equipa das quinas arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.





A equipa nacional é recebida esta segunda-feira pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.