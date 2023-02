Cimeira de presidentes. Pedida a continuidade de Pedro Proença na Liga

Em debate estiveram ainda o desenvolvimento do processo de centralização dos direitos audiovisuais e a apresentação do plano estratégico da Liga para o ciclo 2023/2027.



Nos breves minutos em que foi possível captar imagens, antes do arranque da reunião, Pinto da Costa ainda não estava na sala devido a um ligeiro atraso na chegada a Coimbra.



Benfica e Sporting também se fizeram representar pelos presidentes Rui Costa e Frederico Varandas.



À saída da reunião, os líderes presentes mostraram-se satisfeitos com as conclusões do encontro.