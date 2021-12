Clássico. Benfica queixa-se da arbitragem

O Benfica criticou a arbitragem do clássico com o FC Porto. A equipa da Luz fala num trabalho influente e com erros flagrantes do VAR. Os Encarnados queixam-se de uma mão de Fábio Vieira no primeiro golo dos Dragões e também de um alegado penálti sobre Everton.