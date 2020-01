Clássico em Alvalade. Luís Neto e Renan estão fora por lesão, Danilo é dúvida no FC Porto

No Sporting, Luís Neto e Renan Ribeiro estão fora do clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Danilo é a grande duvida de Sérgio Conceição para domingo, visto que o capitão tem uma inflamação no joelho.