Coates afirma que a equipa `leonina` está unida e a lutar pelo título

Para o jogador atualmente a equipa está mais unida e afirma que vão tentar tudo para ultrapassar os períodos recentes menos bons do Sporting.



Nesta entrevista exclusiva à RTP, Coates fala também do seu passado e da passagem pela equipa insular do Nacional, não esquecendo de quem o trouxe para o Sporting [Jorge Jesus].



O capitão dos leões, agradece ainda ao Sporting e mais recentemente a Rúben Amorim pela confiança depositada nestes mais de sete anos no Clube de Alvalade.



E em conversa com o jornalista Gonçalo Ventura não se escusa a dizer que Ronaldo e Messi foram os jogadores mais difíceis que já defrontou.