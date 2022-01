Coates e Darwin convocados na seleção do Uruguai

O defesa leonino e o avançado encarnado foram convocados para a seleção do Uruguai. Os uruguaios jogam frente ao Paraguai no dia 27 e depois com a Venezuela a 1 de fevereiro.



Ambos os encontros são de qualificação para o Mundial.



O médio do Sporting Ugarte, que estava pré-convocado, acabou por ficar fora das escolhas do novo selecionador do Uruguai, Diego Alonso.



No Benfica, e para além de Darwin, também Otamendi vai falhar a final-four da Taça da Liga, após ter sido convocado para a seleção da Argentina.