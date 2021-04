Comissão Europeia quer respeito pelos valores do desporto no espaço comum

Reuters

A Comissão Europeia já se prenunciou sobre a criação de uma Superliga Europeia de futebol. Para Bruxelas o importante é que sejam respeitados os valores do desporto dentro do espaço comum e promete avaliar se esta nova estrutura pode levantar questões de concorrência dentro do negócio do futebol.