Conceição afirma que Martínez "tem de jogar sempre com a faca nos dentes"

Sérgio Conceição gostou da atitude e dos três golos de Toni Martínez no jogo da Taça de Portugal, com o Arouca. O treinador não revela, no entanto, se o avançado espanhol vai ser titular no domingo, frente ao Famalicão.