Conceição promete FC Porto "a um nível alto" para vencer Bayer Leverkusen

Apesar de os `dragões` terem perdido o primeiro desafio da eliminatória, na Alemanha, por 2-1, o técnico portista garantiu que o grupo retificou o que não correu bem nesse desafio, vincando a experiência da sua equipa nas competições europeias."Será difícil, mas somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides. Não nos surpreendeu o que fez o adversário, mas sim o que nós não fizemos, sobretudo na primeira parte do jogo na Alemanha, onde podíamos ter feito melhor. Mas isso foi trabalhado durante a semana e queremos apresentar um nível alto para podermos vencer o jogo", disse Sérgio Conceição.O treinador do FC Porto reconheceu, ainda assim, a dificuldade de defrontar um adversário que considera ser "um padrão" na qualidade que as equipas alemãs têm demonstrado.





c/Lusa