Partilhar o artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico Imprimir o artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico Enviar por email o artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico Aumentar a fonte do artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico Diminuir a fonte do artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico Ouvir o artigo Confrontos Guimarães: Adeptos fugiram da polícia para o interior do estádio e provocaram o pânico