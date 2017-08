Conselho de Arbitragem admite erro face a entrada de Eliseu

Em causa está uma entrada dura do jogador encarnado sobre Diogo Viana. O árbitro Rui Costa considerou que não houve conduta violenta do internacional português.



O Organismo, liderado por José Fontelas Gomes, assume o erro extensivo ao video-árbitro do encontro, por não ter dado qualquer indicação sobre este lance.



O Conselho de Arbitragem sublinha, no entanto, que o video-árbitro tem funcionado bem nas primeiras três jornadas da I Liga, pelo que o erro não coloca em causa a continuidade do projeto.